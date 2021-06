Alejandra Baigorria se presenta como miembro de mesa en elecciones 2021

Alejandra Baigorria, tras reafirmar su postura política en sus redes sociales, apareció en esta segunda vuelta de las elecciones 2021 ejerciendo su cargo como miembro de mesa.

A través de Instagram, su hermano compartió fotos y video de la empresaria de Gamarra en su mesa de votación cumpliendo el deber ciudadano.

La participante de Esto es guerra se ausentó en la primera vuelta, el pasado 11 de abril, y fue cuestionada en las redes sociales por irse de viaje y no cumplir con su deber.

La modelo se suma a otras figuras del espectáculo como Macarena Vélez que, en esta segunda vuelta, decidieron participar como miembros de mesa.

Alejandra Baigorria se recupera tras lesión

A mediados de mayo, Alejandra Baigorria sufrió una descompensación en plena competencia de Esto es guerra. La modelo aseguró tener dificultades para respirar.

Tras el incidente, se pronunció para hablar sobre su estado de salud y contar cómo viene recuperándose.

“Pasé por una enfermedad y me está costando demasiado. Entreno todos los días, pero mis pulsaciones llegan hasta 191, que, hablando con los doctores, no es normal, no está bien, siendo una persona deportista”, contó Baigorria.

“Se me cierra el pecho horrible, no tengo aire, no tengo fuerza. Ya había subido el tema de la hemoglobina, pero vamos a ver qué pasa ahora. Tal vez lo empeoré o estoy forzando algo que no debería forzar”, agregó la chica reality.

