Alan Castillo ‘Robotín’ se encuentra delicado de salud a causa de la diabetes

Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, se encuentra delicado de salud, pues le diagnosticaron diabetes. El cómico sostuvo que fue a raíz del mediático escándalo que tuvo con su expareja tras conocer la paternidad de sus hijos.

“No ha sido mi año, me han detectado diabetes y lo que me pasó (con el tema de sus hijas), pero no he perdido las fuerzas y la voluntad para seguir adelante. Mis hijitas me hicieron un video de cumpleaños, derramé mis lágrimas porque soy un poquito sentimental”, señaló a Trome.

Alan Castillo estuvo de cumpleaños el último 4 de junio y reveló que lo celebró solo en un hotel de Juliaca. “No fue mi año, conocí mucha gente que me apoya y mucha gente que se burla del dolor ajeno. No soy perfecto, tengo muchos errores y trato de cambiar día a día para bien. Créanme mi corazón sufre, pero trato de salir adelante por mis padres, por mi familia”, escribió en su pagina de Facebook.

‘Robotín’ dejó su trabajo durante la cuarentena

El comico se presentó en Magaly, la firme y confesó la difícil situación que atraviesa debido a la pandemia y cancelación de shows.

“La pandemia me ha afectado mucho económicamente... Abrí Robotín Burguer, lamentablemente no me fue bien, tuve que cerrar y fue complicado por lo que pasa en la pandemia. Me quedé endeudado con un préstamo, algo de 3.000 soles. Incluso, mandé a hacer algunos flyers, invertí, pero no me fue bien”, expresó.

