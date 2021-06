Yo soy, nueva generación presentó un conmovedor show el último sábado 5 de junio. Ángel López y Fiorella Caballero, imitadora de Laura Pausini, unieron sus voces cumpir un reto.

Ambos salieron a escena para presentar una versión a dos voces de la canción “Se fue”, sencillo del primer álbum de estudio que la cantante italiana lanzó en 1993.

Al concluir la presentación, Karen Schwarz agradeció al cantante puertorriqueño su buena disposición al aceptar el reto que ella le lanzó en la última edición de mayo de Yo soy. “Que hermoso escucharte cantar”, manifestó.

“Estar en esta tarima con la mini-‘Pausini’... Logré mi sueño. Estoy feliz”, respondió, por su parte, el intérprete de “A puro dolor”.

A su vez, la imitadora comentó que había sido una gran oportunidad poder cantar con “el maestro Ángel”. “Es un capo”, afirmó.

Jurado de Yo soy aplaude presentación

Por otro lado, los demás miembros del jurado también expresaron su opinión sobre la presentación realizada.

“Una mezcla entre experiencia y juventud. Qué cosa tan maravillosa. Una voz tan hermosa con harto feeling, y el soul de parte de Ángel, que le ha dado un plus increíble”, comentó Katia Palma.

Su compañera Michelle Soifer aseguró que fue la mejor versión de “Se fue” que escuchó en su vida.

“Me dio ternura ver esta presentación”, afirmó la exintegrante de Esto es guerra.

‘Laura Pausini’ y ‘José José’ se enfrentarán en un desempate

El viernes 4 de junio, José Rivaldo, imitador de José José, llegó a Yo soy, nueva generación para retar a ’Laura Pausini’. Las imitaciones de los participantes deleitaron tanto a los jurados que no pudieron llegar a un acuerdo por elegir a un ganador.

Es por ello que se determinó un empate entre los imitadores. Para saber quién se quedará finalmente en la silla de consagrados, ambos volverán a competir en una batalla de desempate.

Ángel López afirma que equipo de Laura Pausini vio a su imitadora

El jurado de Yo soy sorprendió a Fiorella Caballero al revelarle que envió las presentaciones de la concursante al equipo de trabajo de la verdadera Laura Pausini.

“Yo conozco a varias personas que trabajan e hice el acercamiento y les envié un video de YouTube al equipo de trabajo de Laura Pausini. No me han contestado aún, pero te voy decir que el equipo de trabajo ya lo vio. Eso es para que veas el poder que tú haces, tienes y lo que vas a hacer”, aseguró el músico puertorriqueño, mientras la imitadora no podía contener su emoción.

Imitadora de Laura Pausini agradece a sus fans

Luego de una aplaudida presentación junto a Ángel López, la joven imitadora de Yo soy compartió algunas fotografías de la noche del sábado 5 de junio y agradeció a todos los usuarios de Instagram que le expresaron su apoyo.

Fiorella Caballero, ‘Laura Pausini’ en la competencia, escribió: “Hola chicos. Aquí les dejo unas fotitos de ayer. Gracias por el apoyo. El lunes (7 de junio) a darlo con todo. Les mando un abrazo enorme les mando un beso”.

Yo soy: imitadora de Laura Pausini agradece a sus fans. Foto: captura Instagram

Yo soy: Mauri Stern se conmueve con imitadora de Laura Pausini

Desde que ingresó a Yo soy, nueva generación, la pequeña ‘Laura Pausini’ se ha ganado el cariño del jurado y los televidentes del programa. Sin embargo, durante una de sus primeras presentaciones, Fiorella Caballero conmovió a Mauri Stern cantando “En cambio no”.

Yo solamente te agradezco por abrir tu corazón y darnos ese regalo a todo el pueblo de Perú, que estamos perdiendo gente, que tenemos que frenarlo y que esta canción no puede más que emocionar. Así que ánimo a todo el país. Gracias, te amo”, le dijo el mexicano a la concursante

Ángel López va a Yo soy con nuevo look

El jurado de Yo soy sorprendió a los televidentes con un renovado look. El cantante lució una cresta al estilo punk y combinó el peinado con un outfit oscuro.

En redes sociales ya había anticipado que iba a cambiar de estilo. “El viernes vendré con otro look”, escribió en Instagram.

El jurado de Yo soy llamó la atención con su corte de cabello. Foto: captura/Latina

