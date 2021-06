Tulio Loza se pronunció sobre la muerte de su amigo y colega Willy Hurtado, quien dejó de existir el último viernes 4 de junio a causa del coronavirus.

El reconocido humorista lamentó la partida del popular ‘Cholo Willy’, con quien trabajó en 2020 en el programa Tulio presidente, el cual se emitía por Willax.

“Empezó como cómico ambulante y luego dio el salto a la televisión, siempre lo veía en los programan cómicos donde participó y destacó, hasta que por fin nos juntamos en Willax”, dijo el artista peruano a Trome.

“(Trabajamos juntos) en el programa Tulio presidente, él hacia el personaje del ‘Chauchilla’, muy responsable con su trabajo, con una chispa y agilidad a flor de piel para seguir los libretos, muy talentoso”, añadió.

Asimismo, Tulio Loza confesó sentirse muy afectado por la muerte de Willy Hurtado. “Me siento muy triste, me apena su partida. Este virus se está llevando a mucha gente talentosa y ya cuando te toca el entorno más cercano, el miedo se va apoderando de ti. No creo que ningún ‘cholo de acero’ no sienta que el piso se le mueve por este mal”, comentó al citado medio.

Finalmente, el actor cómico manifestó su pesar, ya que por la COVID-19 no puede despedirse de su amigo como se hacía tradicionalmente.

“Encima no se le puede acompañar ni despedir y eso desespera, así me pasó hace unos días cuando comentaron que había fallecido, estuve angustiado, pero luego me dijeron que seguía luchando por su vida, lamentablemente se nos fue, que descanse en paz”, concluyó Tulio Loza.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.