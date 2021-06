Tilsa Lozano cuestiona puntaje de Milett Figueroa tras su dura caída

Milett Figueroa no tuvo una feliz presentación durante la séptima gala de El artista del año, ya que, tras finalizar su coreografía, la cual hasta el instante final había sido aceptable, resbaló justo antes de que la música se detuviera.

La modeló logró reponerse para escuchar el veredicto del jurado, el cual no fue tan duro en cuanto a la puntuación. A pesar del accidente, Santi Lesmes otorgó 9 puntos a la ex chica reality, lo que generó la molestia de Tilsa Lozano, quien solo le dio 7 puntos .

La jurado del show televisivo interrumpió a Belén Estevez mientras esta daba su opinión sobre la presentación de Milett Figueroa para criticarla: “¿Cuál es el criterio de Santi para ponerle nueve (puntos) a una persona que se cayó y ha tenido varios errores?”.

Santi Lesmes y la bailarina argentina continuaron dando sus apreciaciones de la modelo nacional, pero en ese momento, Gisela Valcárcel interrumpió para indicarle a su participante que se retire a los camerinos a descansar.

El rostro de Milett demostraba un evidente dolor, por lo que estuvo a punto de quebrarse mientras escuchaba la valoración de los jueces. De igual forma, esta no es la primera vez que Tilsa Lozano critica duramente a la artista nacional durante una gala de El artista del año.

En uno de los primeros shows, la exconejita de Play Boy expresó su disconformidad con la actuación de la ex Esto es guerra. “Voy a decir la verdad, no me gustó. Estuviste más sexy, sí; más segura, sí, pero creo que la canción de Celia Cruz te quedó demasiada grande, no me gustó”, indicó.

