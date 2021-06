Pamela Franco se quiebra al recordar a su hija: “Dejarla en casa me cuesta un montón”

Pamela Franco dijo presente en la nueva gala de El artista del año, donde bailó una sensual bachata junto a su pareja, Christian Domínguez. Sin embargo, en la previa de su participación, la cantante reveló que en la última semana vivió momentos complicados, ya que la salud de su hija se vio comprometida.

“Venía de semanas tras semanas muy fuertes porque mi bebita se me enfermó (resfrío), y entonces no dormía toda la madrugada y así de amanecida me tenía que ir a ensayar y todo, y llegó un momento donde el cuerpo no es de acero. Se me juntó todo”, inició.

“Yo la lucho día a día. Esto me gusta: el canto y todo lo que viene. Y esta etapa de ser madre la estoy viviendo a mil, pero también cada vez que vengo a ensayar o al programa dejo mi corazón en mi casa. Cuando esté grandecita (su hija) ya le contaré como hice todo esto, porque a mí me cuesta un montón y ella significa un montón para mí, porque yo la quería y dejarla a veces me cuesta un montón, pero yo hago esto por ella y quiero que se sienta orgullosa de mí”, añadió con lágrimas en los ojos.

Pamela Franco no convenció al jurado con su baile

Pamela Franco y Christian Domínguez se lucieron con un sensual baile durante la nueva gala de El artista del año. Sin embargo, el performance de la pareja no dejó conforme a Santi Lesmes, miembro del jurado, quien señaló que por momentos la cantante perdió la línea y se mostró muy nerviosa.

Esto no gustó nada a la pareja del cumbiambero, quien de inmediato pidió la palabra para responder a las críticas. “Quería decir que no soy bailarina profesional, soy cantante, pero estoy aprendiendo, agradezco la oportunidad, pero igual respeto la opinión de todos”, indicó.

