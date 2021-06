Fher Olvera, vocalista de Maná, dio detalles sobre su participación en la reciente boda de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez llevado a cabo en Guadalajara y que acaparó la atención de todo México.

Entre los detalles de la recién celebrada boda se encuentra el costo de las agrupaciones que se presentaron en el evento, ya que se dijo que Maná, la Banda el Recodo y Los Ángeles Azules, gozaron de sus sueldos habituales que van de los $ 70.000 (1 391 530) a los $ 400.000 (cerca de 7 951 604 pesos).

Sin embargo, Fher Olvera contó cómo se concretó esta histórica presentación. De acuerdo con el vocalista, este evento se hizo como un acuerdo de amigos.

“Cobrar, no vamos a cobrar, mejor algún día haces un videito con nosotros y me pasas a una pelea y me das al mejor sitio y listo”, confesó entre risas el cantante mexicano a Ventaneando, programa mexicano.

“Ya nos conocíamos porque su entrenador es un cuate mío cercano. Le dije: ‘Oye brother, pues no tocamos en bodas. Hace 30 años que no tocamos en una boda, no sabemos ni cómo manejar una boda’, y me dijo: ‘Ustedes tóquenle y todo eso’”, añadió sobre cómo se pactó la exclusiva presentación.

Olvera recordó que si tuvo una petición especial para la agrupación tapatía en relación al tradicional vals: “Ahí sí te voy a pedir la de ‘Bendita tu luz’ y la de ‘Mi verdad’ que va mucho con Fernanda”, concluyó el músico.

Enormes arreglos florarles, mantelería especial, un menú gourmet, los vestidos de diseñador exclusivo y hasta las presentaciones de Maná, la Banda el Recodo y Los Ángeles Azules fueron parte del momento especial dentro de la ceremonia religiosa y fiesta celebrada.

La banda interpretó sus más grandes éxitos como Corazón Espinado, Oye Mi Amor y Bendita tu Luz, dicho tema fue el primero que bailó la pareja de recién casados.