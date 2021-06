La Uchulú: El problema no es ser homosexual, sino la gente que te juzga

Esaú Reátegui, más conocido como La Uchulú, compartió un video para hablar abiertamente de lo orgulloso que se siente por cómo es.

Desde su cuenta de Instagram, el participante de El artista del año, contó que varios usuarios le han preguntado sobre su orientación sexual.

“Muchas personitas me preguntan acerca de mi sexualidad. Soy homosexual y no me da vergüenza decirlo. En realidad, soy feliz, aunque algunos me preguntan si realmente soy feliz, y pues sí, lo soy. Aquí el problema no es ser homosexual, el problema es cierta gente que te critica, señala, juzga”, empezó.

Asimismo, La Uchulú aseguró que recibe el respaldo incondicional de su familia y es lo que único que realmente le interesa.

“Lo único que me importa es que tengo una madre que me acepta, una familia que me acepta y que yo sea muy feliz haciendo las cosas que hago. Vestirme de este personaje, hacer mis videos, hacer mi vida más bonita”, comentó.

“Ser homosexual no es fácil, mucha gente te da la espalda y uno tiene que luchar por su felicidad, nada más y que no importe lo que diga el mundo. ¡Solo sé tú!”, finalizó Esaú Reátegui, quien este sábado 5 de junio peleará para continuar en El artista del año.

La Uchulú pasará reto de altura en EEG

Tras la visita que hizo La Uchulú al programa Esto es guerra, la producción decidió invitarla nuevamente, pero para que cumpla un reto extremo de altura. El personaje se mostró muy feliz por la invitación y aceptó sin problema la propuesta.

“Soy tu fan número uno, me encantas. La próxima semana estará aquí cumpliendo un reto de altura”, dijo Johanna San Miguel.

La Uchulú propuso participar en un reto extremo. Foto: captura América TV.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.