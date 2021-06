Korina Rivadeneira se hace prueba para descartar COVID-19 tras contagio de gripe de su bebé

Korina Rivadeneira preocupó a todos sus seguidores al contarles que su pequeña Lara se encontraba delicada de salud, pues había contraído una gripe. Sin embargo, actualizó el estado de su bebé y mencionó que se trataría de un leve resfriado y que ya estría mejorando anímicamente.

“Les cuento que mi gatita (su bebé) aún no está bien, pero amaneció mejor y me pasó su gripe, por descarte, solo por descarte, sabemos y creemos que es una gripe normal, pero igual nos realizarán una prueba covid”, contó la modelo venezolana en un video de Instagram.

Asimismo, la también actriz aseguró que tras este resfriado de su hija decidió realizarse una prueba para descartar un posible contagio del coronavirus.

“El doctor dijo que es una gripe común que le da a los bebés. De seguro cogió algo, bueno, no sé… Por precaución me vinieron a tomar una prueba covid, por si las mosquitas”, añadió Korina Rivadeneira.

“También se lo realizaron a mi suegrita, porque le tocó chuparle los mocos a Lara. Fue la primera y salió negativo, ahora me toca a mí”, finalizó la ex chica reality.

Mario Hart revela que su hija no lo reconoció al reencontrarse con ella

El último 19 de mayo, Mario Hart y Korina Rivedeneira se volvieron a encontrar tras permanecer un mes separados por el cierre de fronteras en Brasil.

No obstante, el recuentro del integrante de Esto es guerra con su pareja e hija no fue lo esperado porque la pequeña no habría reconocido a su progenitor y se habría mostrado esquiva, según contó Mario Hart.

“Larita me vio y se quedó así como: ‘¿Quién es este señor?’”, relató el chico reality en el programa En boca de todos.

