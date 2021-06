Karen Schwarz lamenta muerte de diseñador de las estrellas: Me duele saber que te fuiste

Karen Schwarz se mostró afectada por la muerte de Víctor Gonzáles, un reconocido diseñador de estrellas peruanas.

“Se comunica el sensible fallecimiento de Víctor Gonzáles, el día de hoy 04/06/2021. Pedimos sus oraciones para su eterno descanso y goce de la gloria del Señor en los cielos”, fue el escueto comunicado que publicaron desde las redes oficiales del modista.

Murió Víctor Gonzáles. Foto: Víctor Gonzáles/Instagram

Ante esto, la conductora de Yo soy recurrió a perfil de Instagram para escribir un sentido mensaje de despedida a quien le diseñó varios vestidos para eventos importantes.

“Te quiero tanto, Víctor Gonzáles. Me duele saber que nunca más volveremos a tener esas largas conversaciones, me duele saber que nunca más nos reiremos tanto en cada prueba de vestido. Me duele saber que te fuiste y no pude decirte una vez más que todo estará bien. Descansa en paz amigo de mi corazón”, sostuvo Karen Schwarz en su mensaje, el cual estuvo acompañado de varias fotos del trabajo del modista.

Karen Schwarz lamenta muerte de diseñador de las estrellas. Foto: Karen Schwarz/Instagram

A la esposa de Ezio oliva también se unieron otras reconocidas figuras de la televisión. “Qué triste noticia, no puedo creerlo, deja un profundo dolor en todos los que conocimos su talento y amistad”, manifestó Maricarmen Marín. “Demasiado triste enterarme de su partida. Dios lo tenga en su gloria”, señaló Maju Mantilla. “Esto es un golpe demasiado duro... Descansa en Paz, querido amigo”, mencionó, a su turno, Daniela Darcourt.

Tula Rodríguez, Korina Rivadeneira, Michelle Soifer, Leslie Águila y Brenda Carvalho también enviaron sus mensajes de condolencias.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.