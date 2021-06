Guillermo Dávila: madre de Vasco Madueño niega versión de cantante

En medio de las críticas contra el cantante Guillermo Dávila por no reconocer a su hijo peruano Vasco Madueño, la madre del joven se pronunció para el programa Magaly TV, la firme.

Jessica Madueño salió a defender a su hijo de 19 años y aclaró cuál fue su vínculo con el jurado de La voz Perú antes de que ambos se conviertan en padres.

A través de un mensaje, negó la versión que difundió Guillermo Dávila en una entrevista que brindó hace años, cuando se refirió a su hijo como “producto de un accidente”. Según contó ella, mantuvo una amistad con el cantante y hasta formaron una empresa juntos.

“Algo que incomodó a Vasco y también a mí en la entrevista fue que realmente Vasco fuera producto de una ‘noche’. Guillermo Dávila y yo fuimos amigos y luego socios, constituimos una empresa productora de espectáculos, antes de nada”, expresó la madre de Vasco Madueño.

“Vale la aclaración, a mí no me importa para nada lo que piense la gente de mí, hasta cierto punto hasta me divierte que saquen conjeturas, pero a Vasco sí le incomoda y lo baja... soy su mamá”, agregó Jessica Madueño.

Vasco Madueño: su distanciamiento con Guillermo Dávila

Vasco Madueño sostuvo en el programa de Magaly Medina cómo fue su distanciamiento con su padre, el cantante venezolano Guillermo Dávila.

“Cuando cumplí 18 años me vuelve a buscar, siempre con terceros, para venir y querer arreglar las cosas. Yo me la creí, se la dejé muy fácil. Le abrí mis brazos para poder vernos, estar juntos. Pero fue pasando el tiempo y no se concretó nada”, dijo el joven que desea convertirse en artista.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.