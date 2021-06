Por primera vez después de muchos años, Guillermo Dávila emitió un comunicado sobre la acusación de su hijo peruano no reconocido, Vasco Madueño.

“Deseo contarles que me equivoqué, esperé mucho tiempo para tomar esta decisión. Como seres humanos tenemos la capacidad de aprender de nuestros errores que terminan convirtiéndose en experiencias invaluables”, inicia su anuncio.

El cantante venezolano afirma que, tras su llegada a Lima para ser parte de La voz Perú, se volvió a contactar con el joven de 19 años para entablar una relación con él.

Según el intérprete de “Cuando se acaba el amor”, coordinó un encuentro con Vasco Madueño. Sin embargo, este no se habría dado por falta de comunicación. Pese a ello, aseguró que se hizo la prueba de ADN para empezar con el reconocimiento de paternidad.

“A principios de mayo del 2021 llegué a Lima con una deuda pendiente, que era la de volver a hablar con Vasco para poder entablar por fin una relación, donde la confianza naciera y pidiéramos realizarnos la prueba de ADN. Luego de diversas comunicaciones privadas entre Vasco y yo, nos programamos para vernos en Lima, ya que él vive en Tarapoto y así poder conversar personalmente y realizarnos la prueba de ADN. Quedamos que él me avisaría la fecha de nuestro encuentro”, expresó el cantante.

“Ante la ausencia de respuesta, el día 19 de mayo decidí avanzar con el proceso de ADN. Este mismo día, laboratorios Biolinks me tomó las muestras de sangre correspondientes, bajo todos los protocolos requeridos, dejando coordinado todo para que Vasco se realizara el mismo procedimiento, cuando él así lo decidiera”. agregó.

Guillermo Dávila le pidió disculpas a su hijo no reconocido por el tiempo que lleva esperando para que se haga la prueba de paternidad. Además, mencionó que continuará a la espera de una respuesta por parte del joven.

“El día 20 de mayo le volví a escribir a Vasco pero nuevamente sin suerte. Antes de irme de Lima le conté a través de nuestro chat que ya había iniciado el proceso. Vasco, discúlpame por todo este tiempo y entiendo tu silencio... Después de varios días sin recibir respuesta le escribí para que me diera una fecha de viaje pues yo pronto tenía que regresar a los EE.UU. y no quería irme sin restablecer nuestra comunicación”, sostuvo.

Guillermo Dávila emitió un comunicado sobre su hijo no reconocido. Foto: captura Instagram

“Respetaré la decisión que tomes y espero podamos terminar una historia inconclusa y dar vida a una relación de amistad o una que se alimente de otros sentimientos que quedaron postergados por años, no por querer hacer mal, sino por circunstancias que no son parte ya de esta carta que escribo pensando en ambos y en nuestros seres queridos”, finaliza el comunicado de Guillermo Dávila.

Vasco Madueño contó detalles de su relación con Guillermo Dávila

El joven de 20 años Vasco Madueño fue entrevistado en el programa de Magaly TV, la firme, donde afirmó haber tenido muy poco contacto con el cantante venezolano Guillermo Dávila.

Según comentó el joven, él siempre estuvo dispuesto a reunirse con su padre para conocerlo y forjar un vínculo; sin embargo, no sintió el mismo deseo por parte de su progenitor. “Cuando cumplí 18 años me vuelve a buscar, siempre con terceros, para arreglar las cosas. Le abrí mis brazos para poder vernos, estar juntos. Pero fue pasando el tiempo y no se concretó nada”, expresó Madueño.

