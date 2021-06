Greissy Ortega se muestra feliz tras bajar 24 kilos con manga gástrica

Durante los últimos meses, Greissy Ortega se ha mantenido lejos de las páginas de la farándula nacional y se ha dedicado por completo a la familia que conformó con su pareja, Ítalo Villaseca. Además, la relación que cumplirá 7 años cuenta con dos menores hijos de 4 y 6 años.

Sin embargo, en las últimas semanas, la hermana de Milena Zárate reapareció en redes sociales mostrando cómo luce luego de someterse a una manga gástrica . La colombiana dejó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram afirmando que se encuentra mucho mejor a nivel personal y de salud.

“Verme diferente es amarme cada día más cambie por fuera, pero mi esencia y mi humildad siempre será la misma gracias Dios por todo lo que me has brindado hasta ahora por darnos salud día a día y por las fuerzas que me das para no caer”, inició.

Greissy Ortega se casó y ya tiene dos hijos de 4 y 6 años.

“Gracias a todos por el apoyo a mis amistades a mi familia y a los que quizás no les caigo bien, pero hasta eso me vuelve más fuerte Dios me los bendiga a todos hoy y siempre”, agregó.

Como se recuerda, Greissy Ortega saltó a la fama en 2014 cuando fue presentada por Milena Zárate. Sin embargo, meses después, la joven colombiana fue acusada por su propia hermana de haber mantenido una relación con Edwin Sierra.

No obstante, la joven bailarina aseguró años después que fue abusada sexualmente por el cómico nacional y que tuvo que abortar un hijo producto de aquella relación. A mediados del 2018, Greissy y su hermana se perdonaron en vivo durante un programa de Latina.

