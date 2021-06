Eiza González desea volver a la música: “Me encantaría ser reguetonera”

Desde hace unos años, Eiza González ha logrado posicionar su carrera como actriz por las telenovelas y series en las que ha participado. Sin embargo, la protagonista de Baby Driver reveló que no descarta regresar a la música.

En medio de una entrevista para People en español con motivo de su participación en la película estadounidense Spirit untamed, la artista fue consultada sobre la posibilidad de retomar su carrera como cantante.

“Me encantaría se reguetonera, yo siento que estaría muy buena” , respondió González. “Me encanta además el reguetón. Amo, amo el reguetón”, expresó la actriz mexicana.

Asimismo, Eiza mencionó que su carrera en el mundo artístico inició en el ambiente musical, ya que desde niña incursionó como cantante en la telenovela Lola, érase una vez, la cual se estrenó en el 2008.

“Me encanta cantar y, como tú sabes, hice mi carrera cantando. Es muy chistoso porque tengo mi música en aleatorio y a veces se pone mi lista. De pronto salió mi música de Lola, érase una vez, cuando era niña”, recordó la protagonista de Sueña conmigo.

“Es muy chistoso, después de escuchar mi voz en Fearless (el tema principal de la película), cómo ha crecido mi voz y cómo he madurado vocalmente. Mi voz se oye muy diferente”, confirmó.

“Definitivamente los últimos años he estado explorando regresar a la música, es algo que me encanta y siempre me ha gustado, pero digo, gracias a Dios y por bendiciones del mundo, había tenido mucho trabajo actuando y no había tenido el tiempo para reconectar a la música ”, agregó.

