Christian Nodal sobre Belinda: “Para mí es un ángel que me salvó la vida”

Durante los últimos tiempos, el romance entre Belinda y Christian Nodal ha sido tema recurrente en todas las portadas del espectáculo mexicano y en toda Latinoamérica. Y es que la diferencia de edad, 32 y 21, ha llamado la atención, así como el amor que se juran a pesar del poco tiempo de relación.

No obstante, esto no parece ser de importancia para la pareja y especialmente para el cantante de música regional. A poco de iniciar su gira Botella tras botella, el intérprete de “Me dejé llevar” afirmó que desde el primer día amó con locura a su actual pareja y que además esta le salvó la vida.

“Saben que yo me quiero casar con ella… a los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella porque es la persona más especial, para mí es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mi es la mejor mujer que existe”, indicó en entrevista con Despierta América.

Otra de las críticas que recibió Christian Nodal en las últimas semanas, fue acerca del costoso precio que pagó por el anillo de compromiso para Belinda. El joven artista dejó en claro que es un amante de la joyería y que no escatimará en darle lo que su ‘reina’ se merece.

“Yo soy fanático de las alhajas, al final yo me decidí por algo que la hiciera sentir como reina”, añadió. Para finalizar, Nodal señaló que se siente muy emocionado de estar a puertas de una nueva gira y que siente que ‘está en el mejor momento de su carrera’.

Belinda y Christian Nodal solo llevan nueve meses de relación. Sin embargo, el joven cantante de música regional mexicana le propuso matrimonio el último 25 de mayo y la autora de “Angel” aceptó.

