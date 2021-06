Rosángela Espinoza aconseja a La Uchulú tras competir contra ella: “Hay que ser sencilla”

La llegada de La Uchulú a Esto es guerra dio de qué hablar, ya que sus ocurrencias sorprendieron a los conductores, pero más a los competidores, quienes se sometieron a sus caprichos por ser invitada.

Ni bien pisó el set del reality, pidió a la producción que la contrataran y compitió con Rosángela Espinoza, quien reveló su incomodidad por la actitud del personaje.

En entrevista con América espectáculos, la modelo fue consultada si en algún momento volvería a competir con el joven Esaú Reátegui. A lo que la chica reality dijo que no porque durante su visita al programa lo quiso ayudar y este se negó.

“No, no me gustaría (enfrentar a La Uchulú en Esto es guerra), porque no me gustó su actitud de ‘yo puedo’”, explicó.

Ante esto, Rosángela Espinoza señaló que el personaje está cambiando mucho y le aconsejó que siempre mantenga “pies en la tierra”.

“Ya con esto te digo que está cambiando, hay que ser siempre sencilla, tener los pies puestos sobre la tierra”, comentó.

Patricio Parodi se convirtió en el chambelán de La Uchulú

La Uchulú reveló que uno de sus sueños fue tener a Patricio Parodi como su chambelán de sus quince años, pero no pudo por temas económicos. “Yo soñaba con él, pero muy caro el presupuesto. No me alcanzaba”, dijo.

Ante esto, la producción improvisó e hizo bailar al chico reality con el humorista “Tiempo de vals”, canción popularmente conocida por ser la principal en los quinceañeros.

