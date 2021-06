Natalia Salas anuncia que ya se vacunó contra el nuevo coronavirus

El viernes 4 de junio, Natalia Salas, exconductora de América hoy, informó a través de Facebook e Instagram que había recibido la vacuna contra la COVID-19.

“No, no estoy de viaje. No, no me vacuné en USA”, escribió la artista. Ella detalló que la primera dosis la recibió a las 9.15 a. m.

La actriz de Al fondo hay sitio procedió a explicar la disposición del Ministerio de Salud (Minsa) para vacunar a las personas con enfermedades raras y huérfanas (ERH).

“Se sacó (…) una lista de más de 600 enfermedades, entre ellas estaba la mía”, reveló Natalia Salas. Según indicó, ella padece el síndrome de Hashimoto, un trastorno endocrinológico autoinmune que se le detectó hace más de 10 años.

“Saque mi certificado médico. Mis exámenes de sangre y fui al centro de vacunación. Validaron mis papeles y acto seguido recibí la primera dosis”, contó.

4.6.2021| La actriz Natalia Salas compartió su experiencia en el vacunatorio del MINSA. Foto: Natalia Salas / Facebook

Tras ello, la actriz de No me digas solterona expresó la emoción que la embargó mientras era inmunizada.

“No puedo poner en palabras lo que sentí al estar sentada ahí. Se me salían las lágrimas. Sentía que estaba un paso más cerca a la normalidad. Sentía que haberme cuidado tanto este año y medio estaba siendo recompensado”, manifestó.

Asimismo, Natalia Salas indicó que con la vacuna recibida también protegía a su hijo con el fotógrafo Sergio Coloma, quien nació en febrero de este año.

“Sentía tranquilidad al saber que lo inmunizaré a través de la leche. Dios es increíble. Estoy sumamente feliz y agradecida”, concluyó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.