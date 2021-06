Miguel Bosé aparece en La voz México y causa preocupación por su dicción

La aparición de Miguel Bosé en la televisión mexicana ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes realizaron todo tipo de comentarios en redes sociales tras su presentación.

Luego de ser presentado como coach en La Voz México, el intérprete de “Don diablo” preocupó a sus fans por su dicción al hablar. Según argumentaron algunos internautas, no se entendía bien lo que decía.

En ese sentido, afirmaron que su voz estaba deteriorada, motivo por el que el cantante habría recurrido al playback cuando subió al escenario para entonar su tema “Nada particular”.

“Playback en un programa que tiene de título La Voz es faltarle al respeto a todos. Mejor que no cante, entendemos quién es y por qué está ahí, pero si no tiene voz, que no recurra a eso”, fue el comentario de un usuario.

“A Miguel Bosé le está pasando lo que a José José, es una lástima”, expresó otro internauta refiriéndose a su dicción.

Miguel Bosé compite como coach con conocidos artistas de la región. Edith Márquez, María José y Jesús Navarro, de Reik, lo acompañan en la competencia.

El estado de salud de Miguel Bosé

En febrero del 2021, medios mexicanos revelaron que la salud de Miguel Bosé estaba en un estado complejo. Su delgadez no le permitía ponerse de pie, indicaron.

Por otro lado, el cantante afrontó la muerte de su madre a causa de la COVID-19, la de su sobrina Bimba Bosé y la separación de su pareja, Nacho Palau.

