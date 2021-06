Melody quiere grabar un videoclip con La Uchulú: “Haremos nuevas coreografías”

El nombre de Melody volvió a ser muy escuchado en nuestro país, luego de que Exposición de Iquitos usara su canción “No sé” para una nueva versión. No obstante, no solo la cantante española, conocida por “El baile del gorila”, se encuentra en los ojos de todos, ya que con la misma suerte corrió La Uchulú, quien creó la coreografía del tema, el cual se volvió tendencia en TikTok.

Ante esto, Melody reveló que ha visto el trabajo que viene haciendo el personaje peruano y confesó sus deseos de hacer un video, pero con nuevos pasos y nuevas canciones.

“Los he visto bailando, ya cuando estemos frente a frente grabaremos un video para que lo pueda ver toda la gente del Perú. Nos reiremos, bailaremos y haremos nuevas coreografías con otras canciones”, dijo la cantante española a UCI entretenimiento.

Además, Melody destacó las cualidades de La Uchulú y del Ingeniero bailarín, quien también se volvió viral por sus pasos de baile con la canción “No sé”.

“A mí me encanta (La Uchulú). Soy una persona a la que le encanta sonreír, me gusta la felicidad. Cuando veo personajes así, con tanta vitalidad, con tanta alegría, me encanta porque la vida son dos días. Nos hacen disfrutar con sus videos y sus bailes. El Ingeniero con su traje y todo. ¡Madre mía! Ya le haré una entrevista y le voy a decir de dónde ha sacado ese traje y le preguntaré: ¿Cuál es el motivo?”, comentó la artista, quien también anunció que a su llegada a Perú se reunirá con la agrupación Explosión de Iquitos.

