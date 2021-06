A inicios de junio, Magaly Medina confirmó su reconciliación con Alfredo Zambrano a través de una romántica foto del día de su boda. La conductora explicó y defendió su decisión tras la ola de criticas.

Luego de dar a conocer la noticia, la comunicadora volvió a recurrir a sus redes sociales para compartir tiernas imágenes junto al notario. En la descripción, la presentadora agradeció el respaldo incondicional de sus fans.

“Gracias a todos por sus mensajes felices, por sus buenos deseos y su cariño siempre. Mi esposo y yo les mandamos un gran abrazo a la distancia”, escribió en Instagram la conductora Magaly Medina.

Magaly Medina comparte románticas fotos con Alfredo Zambrano tras confirmar reconciliación

Una de las primeras en celebrar la reconciliación fue Jessica Newton. La íntima amiga de la pareja contó que Magaly Medina y Alfredo Zambrano nunca se separaron por completo.

“El amor cuando es verdadero no existe distancia. Ellos han estado pendientes uno del otro. No me hubiese gustado que renuncien a una relación tan bonita. Decirles de que nunca estuvieron separados, creo que los dos han encontrado al amor de su vida”, explicó a Mujeres al mando la organizadora del Miss Perú, quien reveló que tuvo que intervenir para que los esposos vuelvan a estar juntos.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Magaly Medina defiende su relación

Magaly Medina también respondió a sus detractores, quienes la criticaron por haber retomado su relación con Alfredo Zambrano.

“Hay algunas voces de envidiosas que creen que no tengo derecho a la felicidad, creen que un hombre me hace un favor por amarme. No es así, yo estoy enamorada de mi marido y él igual. Estoy orgullosa de él, como él está orgulloso de mí”. dijo conductora de Magaly TV, la firme.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.