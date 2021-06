A pocos días de las elecciones presidenciales en Perú, Lorena Álvarez recurrió a sus redes sociales para denunciar amenazas de muerte y hostigamiento de tinte político en su contra.

La reconocida periodista de Latina explicó que los amedrentamientos llegan a través de sus amigas. A ellas les indicaron que entrará una dictadura que “pondrá orden”, la cual no estará liderada por ninguno de los dos candidatos presidenciales.

“Ahora hasta les escriben a mis amigas para enviarles amenazas para mí. Mi ‘delito’ es creer en la equidad. Y no duda en amenazarme de muerte diciendo que me van a cortar el cuello. No entiendo tanta maldad”, escribió.

Asimismo, Lorena Álvarez publicó los mensajes que le llegan con fuertes amenazas de muerte. “Tu amiga periodista amarilla ya tiene los días contados, ni (...) Castillo ni la ‘China’ (en referencia a Keiko Fujimori) entrarán al poder. Aquí habrá una dictadura y pondrá orden, morirán los delincuentes, corruptos y de paso periodistas basura como tu amiga serán pasados por la guillotina”, fue parte del texto.

Lorena Álvarez denuncia amenazas de muerte a raíz de las elecciones. Lorena Álvarez/Instagram

En otro de sus post, la presentadora indicó que estos hostigamientos son enviados de forma recurrente a diferentes personas que se dedican a informar.

“Últimamente mi buzón está lleno de ‘buenos deseos’ de simpatizantes de un candidato. No son hechos aislados, es hostigamiento a periodistas”, enfatizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.