La Uchulú confirma a Luis ‘Cuto’ Guadalupe como su refuerzo en El artista del año

La Uchulú, personaje de redes sociales caracterizado por Esaú Reátegui, tendrá como refuerzo al exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe en la próxima edición de El artista del año, este sábado 5 de junio.

Tras ser sentenciado junto a Diego Val y Macarena Gastaldo, el carismático tiktoker demostrará lo mejor de su talento en el canto y baile para seguir en competencia.

“Estoy nerviosa, pero tengo fe de que me voy a quedar, de que me voy a salvar de la sentencia, y la fe es lo último que se pierde. Sé que mis seguidores están votando y les agradezco mucho”, expresó en una reciente entrevista.

Sobre el ‘Cuto’ Guadalupe, el personaje habló sobre su desempeño en el baile. “Tiene su swing, él es mi cábala de la suerte, estoy convencida de que haremos un buen show. Lo he visto y es bien grande, así que haremos un buen contraste en la pista”, señaló.

Esaú Reátegui se presentó en Esto es guerra, el último jueves 3 de junio, caracterizando a La Uchulú. Allí, participó de una divertida secuencia con Rosángela Espinoza, Patricio Parodi, Ducelia Echevarría, Mario Irivarren, entre otros chicos reality.

La Uchulú se disculpa por ir a sentencia

Tras ser enviada nuevamente a sentencia, el personaje de La Uchulú se comunicó con sus fans para disculparse por no realizar un buen número en la pista de baile.

“Hoy no fue mi mejor presentación. Sé que fallé, los nervios me jugaron una mala pasada. Pero me divertí mucho, espero que les haya gustado. Todo lo hago con mucho cariño para ustedes y puedan tener un momento divertido conmigo”, expuso.

