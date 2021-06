Hijo de Guillermo Dávila será parte de ayuda social en TV: “Es una bonita causa”

Vasco Madueño, hijo peruano de Guillermo Dávila, anunció a través de las redes sociales el estreno de su primer trabajo en un programa de televisión.

En su cuenta oficial de Instagram, el joven de 19 de años difundió el video promocional en el que aparece siendo parte de una ayuda social que premia a los buenos padres de familia.

Él recorrerá las calles de Lima para buscar a esas personas que lo dan todo por sus hijos y seres queridos. Sus reportajes se emitirán desde este sábado 5 de junio por la señal de Panamericana TV.

“Estaré todos los sábados en ConsaludPerú. 10:30am junto a mi amigo @danielbuenoperu por Panamericana Televisión”, escribió Vasco Madueño en la publicación de la red social.

En las imágenes de video, el hijo del cantante venezolano Guillermo Dávila aparece hablando con algunos comerciantes de la zona. Luego, se muestra agradecido por la oportunidad que le brindaron. “Es una bonita causa a la que yo me estoy sumando”, expresó.

En una nota de prensa sobre su participación en el programa, Vasco Madueño mencionó que le gusta hacer labor social. “Me siento muy feliz porque no solo es el hecho de entrar a la televisión, sino que esto me facilita realizar algo que me gusta hacer, que es ayudar a los demás”, mencionó.

Guillermo Dávila: su hijo lo acusa de no reconocer paternidad

Vasco Madueño se presentó en el programa Magaly TV, la firme, donde acusó al cantante Guillermo Dávila de no reconocer su paternidad. Afirmó que, durante varios años, él estuvo dispuesto a mantener una buena relación con el jurado de La Voz, sin embargo, esto jamás ocurrió.

“Cuando cumplí 18 años me vuelve a buscar, siempre con terceros, para venir y querer arreglar las cosas. Yo me la creí, se la dejé muy fácil. Le abrí mis brazos para poder vernos, estar juntos. Pero fue pasando el tiempo y no se concretó nada”, contó el hijo peruano de Guillermo Dávila.

