Edson Dávila ‘Giselo’ responde elogios de Magaly Medina: Muy agradecido

Edson Dávila se mostró agradecido por las palabras de Magaly Medina, quien halagó su trabajo en el programa matutino América Hoy.

En conversaciones con un medio local, el autodenominado ‘Giselo’ respondió dichos elogios. “Estoy contento, agradecido porque se exprese así de mí”, fueron las palabras del bailarín.

“Las cosas que dice, ha sacado cosas que tal vez en otros no han sacado... (Estoy) contento, en realidad”, agregó la figura de América Televisión a El Popular.

En otro momento de la entrevista, el artista habló sobre su popularidad en la pantalla chica tras su famosa imitación del personaje que se ha convertido en una referencia para él.

“Muy agradecido con Dios y con la vida. Es algo que muchas personas pueden pensar, que yo estuve esperando este momento y no fue así. He venido dedicándome a trabajar. Lo que sí quería era bailar y por el baile se dio la oportunidad. (En) mi mente no estaba trabajar en televisión, en realidad me gusta trabajar”, mencionó el bailarín.

Edson Dávila, coconductor de El artista del año

El popular ‘Giselo’ debutó en El artista del año como coconductor de dicho espacio. El conocido presentador de televisión apareció al inicio de una de la emisiones en el backstage.

“Muy buenos días, mis ‘cuchurruquines’, esto es El artista del año con Edson. Mi sueño hecho realidad. Gracias, señor Jurgensen, gracias señor Grippa, esto era mi sueño, gracias”, dijo el artista para posteriormente darle la bienvenida a los participantes.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.