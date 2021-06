Cachuca votará por Pedro Castillo en segunda vuelta: “Es una esperanza”

Hernán Condori, conocido en el mundo artístico como Cachuca, habló abiertamente sobre su apoyo al candidato a la presidencia Pedro Castillo.

Durante una entrevista con Nicolás Lúcar, el líder de Los Mojarras, quien reveló que fue desahuciado tras superar la COVID-19, dejó en claro su inclinación a favor del partido Perú Libre y aseguró que el profesor es la única esperanza que actualmente tiene nuestro país.

“Vamos a conversar ahora con Hernán Condori, más conocido como Cachuca, quien tampoco necesita presentación. Explícanos tu decisión, tú has decidido involucrarte en esta campaña electoral y quiero que me confirmes esto de tu propia boca ¿tú estás respaldando la candidatura del profesor Pedro Castillo?”, dijo Lúcar en comunicación telefónica con Cachuca para Exitosa Noticias.

“Así es. Como todo artista he tratado de mantenerme al margen, pero como tres temas de mi autoría fueron manipulados, cambiado las letras, imágenes, no quería llevar agua a mi molino, pero finalmente me obligaron a responder. Y sí, es cierto, estoy apoyando al profesor, voy a marcar el lápiz. Considero que para mí es una esperanza”, respondió Hernán Condori, quien hace poco negó tajantemente votar por Keiko Fujimori.

Asimismo, el rockero peruano aclaró que respeta a la candidata de Fuerza Popular, pero cuestionó su trabajo en la política.

“Pero también debo decir que respeto mucho como dama a la señora Keiko Fujimori. La respeto como mujer y madre, pero no puedo decir lo mismo de su trabajo político”, explicó.

Además, Cachuca señaló que a Pedro Castillo aún no le comprueban nada de las acusaciones en su contra. “Es la esperanza de ver a un profesor sano, de la sierra, le culpan de todo y no le comprueban nada”, mencionó.

Finalmente, el líder de Los Mojarras aseguró que las cosas que dice son sinceras y no tiene alguna razón para mentir.

“Yo vivo de la música, soy un simple taxista. No me pueden quitar nada, ya estoy muy enfermo para ponerme a mentir lo que más amo, al Perú”, dijo.

