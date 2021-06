Pocho Prieto, del grupo Río: Nos estamos autodestruyendo, pero aún podemos salvar al mundo

Pocho Prieto acaba de lanzar su primer álbum como solista, Viajero del tiempo, en el que tiene como primer sencillo a “Volaremos”, una canción que gira en torno a la problemática de la contaminación ambiental. Con este nuevo proyecto, el vocalista del grupo Río se propone hacernos llegar un mensaje sobre qué estamos haciendo y qué podemos hacer para rescatar al único planeta que tenemos como hogar, la Tierra.

El intérprete de grandes clásicos como “La universidad (Cosa de locos)” o “Lo peor de todo” conversó con La República y habló acerca de esta tema que día a día pone en riesgo a la humanidad. Además, brindó detalles sobre cómo se realizó su nuevo disco y llamó al Gobierno a mejorar la calidad del trabajo de los artistas de la música.

Acabas de lanzar tu último disco como solista, “Viajero del tiempo”, ¿Con él pretendes demostrar que todos buscamos, de alguna manera, ser inmortales?

La idea de hacernos inmortales es algo que viene desde el inicio del ser humano, siempre queremos ser, de cierta forma, recordados. La idea de Viajero del Tiempo nació respecto a una canción que yo tenía, que se llamaba “Viajero del tiempo” y que narraba un poquito que los músicos por nuestro trabajo nos alejamos mucho de la familia y perdemos muchas veces la oportunidad de tener una muy buena relación con los hijos porque nuestra presencia en la casa es imitada... El sacrificio que hay que hacer a veces para un show de una hora y media o quizá menos, requiere un trabajo previo de días o semanas y eso hace que el músico piense ‘¿Qué va a pasar cuando ya no esté vivo y ya no pueda hacer este trabajo? ¿Se van a olvidar de mí?’.

Has culminado este álbum durante la pandemia ¿Cómo nació la idea de hacerlo y cómo viviste el proceso?

Tenía ciertas canciones que no las podía grabar con Río por límite de espacio, sentía la necesidad de que no sean olvidadas, que no se queden guardadas en una computadora o en un cajón, así que quería registrarlas en un fonograma bien hecho y obviamente en un audiovisual y para ello tuve el honor y el privilegio de poder contactarme con Saúl y Manuel Cornejo, dos grandes músicos de We All Together... Yo quería grabar las canciones simplemente para que quedaran, pero cuando vi que estaban tan bonitas y que sonaban tan bien, dije ‘Esto si vale la pena mostrarlo’, sin ninguna pretensión de (ser) solista o de (lograr) éxito, simplemente para tener buena música, bien grabada, bien tocada y con buen mensaje.

Háblanos del sencillo “Volaremos”, ¿es una invitación a reflexionar o un llamado de atención a la humanidad por todo lo que está sucediendo en el planeta?

Es simplemente un testimonio de lo que creo que va a pasar... Nos estamos autodestruyendo, por eso la canción dice “Volaremos” porque en algún momento vamos a tener que salir... (Con la canción) quería decir ‘Oye, mira, en algún momento vamos a tener que salir de este planeta porque no entramos’, es como un departamento, si es para tres personas, no van a poder dormir cien ahí, es imposible, algunos van a tener que irse del departamento a buscar otro, eso es lo que va a pasar en el mundo, a menos que ocurra una desgracia, que nadie quiere... Todos tenemos la gran oportunidad de decir algo bueno para que el mundo se salve, algunos desde su casa, otros desde un periódico, otros desde un libro, otros en un cuadro, otros en una canción o desde un programa de televisión.

Por otro lado, ¿Cómo has vivido este último año durante la pandemia?

Ha sido un golpe muy fuerte, sobre todo para los músicos porque desde el primer día nos cortaron el trabajo... ahora ya está permitido artes escénicas a un cierto aforo y de hecho ya hemos hecho la semana pasada un show esencial con todas las normativas de ley protocolos de bioseguridad, estamos empezando a trabajar bajo ese principio; sin embargo los artistas no trabajamos solos, el artista viene con un equipo de gente grandísimo, no solamente la gente de producción sino la gente del staff técnico de sonido, de luces, el equipo que pone sonido, las pantallas, el equipo de seguridad, etc... Toda esa maquinaria que se mueve con los shows en vivo se ha visto detenida, entonces muchas personas que trabajan con los artistas también están sin trabajo.

Finalmente, ¿qué le pedirías al próximo Gobierno para que los músicos puedan salir adelante en estos tiempos de crisis?

El Gobierno que viene tiene que informar (las disposiciones y protocolos relacionados a los shows presenciales) a las municipalidades, a los serenazgos y a la Policía... esas normas tienen que ser bien comunicadas y explicadas para que no caiga la Policía o el serenazgo abruptamente a cerrar un local, una actividad y a detener a la gente cuando está haciendo algo totalmente legal. Un segundo punto básico, importantísimo para los músicos, es que de una vez se reconozca el derecho que tenemos los artistas en el ámbito digital, por eso le pido al siguiente Congreso que se ponga las pilas y modifique la ley del artista, el decreto legislativo 822 para que reconozca que los artistas tenemos derecho remunerativo en el ámbito digital.

