Michelle Salas, hija de Luis Miguel, rechaza el uso de su imagen en la serie

Luego de ver la más reciente temporada de Luis Miguel, la serie, la hija de ‘El Sol de México’, Michelle Salas, ha expresado su profundo rechazo ante la forma en la que han usado su imagen para darle vida en la producción de Netflix.

Según la publicación que hizo la modelo e influencer en su cuenta de Instagram, le parece una falta de respeto la manera en que sexualizan la imagen del personaje que la representa a los 19 años.

A pesar de señalar que no le molesta que el público conozca más sobre la relación de la modelo con su padre, sí rechaza cómo han utilizado su historia para incluirla en la serie.

“Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija”, escribió la influencer en un extenso texto publicado en sus historias de Instagram.

Asimismo, recalcó que ella en ningún momento dio su consentimiento para que la incluyan como parte de la popular serie.

“Me parece importante aclarar que yo no permití, en ningún momento, el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, confeso la modelo de 31 años.

