Mario Aguilar declara su orientación sexual y lanza canción “Hoy decido decidir”

Mario Aguilar, quien es conocido en redes sociales por sus parodias, reveló a mediados de mayo su orientación sexual y presentó a su novio en una publicación de Instagram.

Tras hacer pública su declaratoria, el youtuber mexicano estrenó su nuevo tema musical titulado “Hoy decido decidir”, un himno a la libertad donde expresa algunos de sus miedos y dudas. Dicha canción forma parte de su EP.

“Creo que me había tardado demasiado. El miedo que uno siente siempre es al rechazo y es algo que quiero decir, que el rechazo siempre va a estar, entonces, es algo a lo que no le tenemos que tener miedo ”, dijo el influencer en una entrevista con Efe.

“Lo que subí en TikTok fue algo que me salió de la nada, lo que menos planeas mejor sale. Yo llevaba mucho tiempo pensando en esto de la canción y del EP, pero ese día no lo pensé, y la aceptación fue muy buena, leí los comentarios y empecé a sentir que me había tardado demasiado”, agregó.

Mario Aguilar goza de mucha popularidad en YouTube. Tan solo en Facebook, tiene 18 millones de seguidores y en TikTok suma alrededor de 12 millones de fans.

Si bien sabe que su declaratoria ha impulsado a muchas personas, quiere dejar en claro que ellos no tienen obligación de hablar públicamente de su orientación sexual. Se trata de una decisión única y personal.

“Yo he mandado muchísimos audios de voz a chavos y a personas grandes también, y les digo que se tienen que tomar el tiempo que necesiten, que qué bueno que yo pueda ser un pequeño empujón, pero que es algo muy propio”, refirió.

