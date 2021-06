Magaly Medina responde a críticas por su reconciliación: “Creen que no tengo derecho”

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre su reciente reconciliación con Alfredo Zambrano. Esta vez lo hizo para responder a las críticas de diversos personajes de la televisión que comentaron sobre el hecho.

La conductora de ATV se refirió a las opiniones que la calificaron de ‘inconsecuente’, debido a que anteriormente ha expresado su desacuerdo con las personas que regresan con sus exparejas o retoman sus relaciones sentimentales.

Durante los primeros minutos de su programa diferenció su caso y aseguró que no hubiera vuelto con el notario de haberse presentado un caso de infidelidad, supuesto que anteriormente ha negado frente a cámaras.

“Me dicen: ‘no tienes autoridad moral para criticar a las chicas que vuelven con sus esposos’. ¿A mí alguna vez me han visto los ‘cachos’ cuando he estado casada con mi marido? No. Si hubiera sido así, no creo que hubiera retomado la relación. La gente que me conoce sabe muy bien que la deshonestidad no la disculpo, no la perdono ”.

Magaly Medina hizo hincapié en el cariño mutuo que hay en su matrimonio: “Hay algunas voces de envidiosas que creen que no tengo derecho a la felicidad, creen que un hombre me hace un favor por amarme. No es así, yo estoy enamorada de mi marido y él igual. Estoy orgullosa de él, como él está orgulloso de mí”.

La figura de televisión confirmó que reconciliación a través de una entrevista que otorgó a la revista Cosas el pasado 31 de mayo. Ese mismo día, Magaly Medina contó a sus televidentes los motivos que la llevaron a conservar su matrimonio.

