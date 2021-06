Magaly Medina pedirá apoyo para que Vasco Madueño pueda estudiar canto

Vasco Madueño visitó el set de Magaly TV, la firme el último miércoles 2 de junio, para hablar sobre la polémica con su padre Guillermo Dávila.

En presencia de Magaly Medina, el joven de 19 años también aprovechó para demostrar su talento para el canto. Tras escucharlo, la conductora afirmó que lo ayudará en su formación musical.

La presentadora de televisión aseguró que solicitará apoyo a la organización Sinfonía por el Perú, del tenor Juan Diego Flórez, para que Vasco pueda estudiar canto lírico en una institución.

“Si su padre no quiere encargarse, yo voy a apelar a Sinfonía por el Perú, esta organización sin fines de lucro que ayuda a muchos niños en el país y que está comandada por nuestro tenor Juan Diego Flórez”, dijo Medina.

Vasco Madueño sobre Guillermo Dávila

En otro momento de la entrevista, el muchacho contó sobre las pocas veces que tuvo contacto con el intérprete Guillermo Dávila. Así también, se refirió a sus polémicas declaraciones.

“Cuando cumplí 18 años me vuelve a buscar, siempre con terceros, para venir y querer arreglar las cosas. Yo me la creí, se la dejé muy fácil. Le abrí mis brazos para poder vernos, estar juntos. Pero fue pasando el tiempo y no se concretó nada”, dijo el joven.

Madueño agregó que, si bien sabe que él se encuentra en Perú para ser parte de La voz, no hizo el intento de reunirse. “La productora llamó y recién conversamos, pero la verdad ya no confío en él. Me parece que es político, no músico”, sentenció.

