Mac Salvador anuncia apoyo a Castillo y le envía mensaje: “No nos decepcione”

Mac Salvador, cantante y compositor peruano de música andina, reapareció en sus redes sociales para dejar una aclaración sobre las supuestas apariciones que tendría en mítines de candidatos políticos.

A través de su cuenta de Facebook, dejó un video desmintiendo su participación en los cierres de campaña de Keiko Fujimori y Pedro Castillo este jueves 3 de junio.

“En las redes sociales he visto un afiche anunciando mi participación en supuestos cierres de campaña. Es mentira. No he confirmado de manera oficial sobre este evento ”, expresó en el material audiovisual compartido.

“Quiero decirle a quienes siguen mi música que no crean esas cosas; tal vez quieren hacer quedar mal al profesor (Pedro Castillo). Espero que se tomen las medidas del caso. No estaré en el cierre de campaña de ambos partidos políticos”, fue el pedido del intérprete.

Mac Salvador respaldará a Pedro Castillo

No obstante, reiteró su apoyo a uno de ellos para la segunda vuelta de las elecciones 2021 que se llevará a cabo el próximo 6 de junio. “Pero a pesar de eso, estaré apoyando al profesor (Pedro Castillo) en favor de mi país (…) Mi apoyo está con él”, afirmó.

“ Ponemos en sus manos nuestro futuro. No nos decepcione ni sea uno más de esos traidores (...) Vota por dignidad”, añadió el músico peruano.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Amanda Portales clama paz en esta coyuntura política

La cantante folclórica Amanda Portales utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje a sus colegas artistas ante los comentarios que ellos expresan sobre su posición política.

“Estas últimas semanas he leído con profunda tristeza que entre ellos se están atacando, escribiendo o poniendo adjetivos al otro. Por favor, solo pido respeto entre todos, y no hay que exaltarnos por políticos ni por sus políticas”, escribió en Facebook.

“Sé que estamos en un país democrático y con libertad de expresión, pero eso no avala que podamos tildar a quien no piensa como uno. Pido la unión de todos”, añadió.

Publicación de Amanda Portales. Foto: captura/Facebook

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.