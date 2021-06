Jimmy Santi revela que recibe amenazas tras lanzar nueva versión de “Chin chin”

Este último miércoles, Jimmy Santi lanzó una nueva versión de su popular canción “Chin chin” acompañado de un videoclip, con el cual convoca a las personas de la tercera edad para acudir a votar. Y aunque el cantante no dice claramente por cuál de los candidatos ofrecerá su voto, la letra del tema casi que lo confirma.

Tras ello, el popular artista nacional ha revelado que viene siendo víctima de amenazas, las cuales lo acusan de recibir dinero de uno de los dos postulantes al sillón presidencial . Esto fue desmentido por el propio cantautor, quien aseguró que lanzó esta versión con su propio dinero y porque quiere que su país siga bajo la democracia.

“Nadie me pagó para hacer ese video, lo hice de corazón porque quiero vivir en democracia y amo a mi Perú, pero hay gente que no entiende y llama a amenazarme, insultan en las redes sociales, dicen que soy un vendido, que cuide mi espalda porque no sé de dónde va a venir la bala y quiero subrayar que no estoy apoyando a Keiko”, indicó para Trome.

“Mira, si nuestro nobel Mario Vargas Llosa, quien fue el contrincante más duro que tuvo el Fujimorismo, está con el partido, por qué no hacer lo mismo por mi país; es más, cuando Kenji vino a mi casa y grabamos el ‘Tik Tok’ le dije: ‘Tu hermana no me caía, pero ahora la veo cambiada, más humana y, bueno, hay que ir con todo para que el terrorismo no vuelva a enlutar nuestras calles’”, agregó.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Como se recuerda, en los últimos días, distintos allegados a Fuerza Popular han convocado a las personas de la tercera edad para que acudan a votar en esta segunda vuelta de las Elecciones 2021. Esto se refleja en el tema de Jimmy Santi, quien señala que los ‘abuelitos salvarán a sus nietos’.

“Chin chin, voy a votar, por tu libertad. Los abuelitos vamos a votar y a nuestros nietos vamos a salvar. Con nuestros votos vamos a ganar. Este partido vamos a voltear. Por nuestros hijos o yeah”, se escucha en la mencionada canción.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.