Ivana Yturbe recordó su primera aparición en Esto es guerra: “No entendía nada”

Ivana Yturbe debutó oficialmente como reportera del programa En boca de todos con una divertida entrevista a Johanna San Miguel, con quien recordó sus primeras apariciones públicas y su ingreso a Esto es guerra.

Días atrás, la influencer firmó contrato con el programa para formar parte del elenco y se mostró más que emocionada en Instagram por volver a la televisión. “Qué bonito es saber que seré parte de sus tardes”, escribió en la mencionada plataforma.

Durante la conversación que tuvo con la conductora de EEG, ambas se mostraron nostálgicas al revivir diversas imágenes de su presentación en el reality juvenil.

Según comentó Ivana Yturbe, se mostró confundida en su debut debido a que no comprendía las referencias que hacían en el programa sobre Guty Carrera. “Tú me hiciste decir: ‘Yo no fui infiel’. Yo no entendía nada de lo que pasaba”, expresó.

La famosa modelo, quien recientemente reveló que se encuentra embarazada de Beto da Silva, también le pidió algunos consejos a Johanna San Miguel para afrontar su nueva etapa como conductora y mejorar sus habilidades.

La actriz no dudó en bromear sobre el tema y sacó su celular para calcular el precio que le cobraría por las recomendaciones.

Ivana Yturbe fue blanco de críticas por negar su gestación, a pesar que en muchos programas de televisión ya se había comentado. Frente a las cámaras de América Espectáculos, la figura de televisión explicó por qué decidió ocultar a su bebé.

“Tampoco quería explicarlo porque hay cosas que uno prefiere guardarse, vivir el proceso y cuando uno se siente preparada lo puede contar. Yo creo que todas las mamás saben lo difícil que es esto”, indicó.

