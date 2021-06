Ha*Ash: Hanna celebra el primer cumpleaños de su hija Mathilda

Este miércoles 2 de junio, se cumplió un año desde que la cantante Hanna Nicole Pérez se convirtió en madre por primera vez. La cantante compartió su emoción por el primer cumpleaños de su pequeña Mathilda, a través de emotivas publicaciones en sus redes sociales.

Vía Instagram, la artista de 35 años contó cómo fue su proceso para quedar embarcada, pues había recibido muchos diagnósticos negativos con respecto a su fertilidad. “Un año de la llegada más esperada”, empezó.

“Estuve viendo a muchos doctores de fertilidad por más de dos años y me decían que probablemente, no me podría embarazar, para nosotros es un bebé milagro. Ya me había hecho la idea de que no sería madre”, continuó.

“Hace un año, nació la estrellita de @haashoficial, esa cosita hermosa que vino a dar luz a todos. Qué fortuna es tenerla con nosotras las del fandom. Por más días, meses, y años más de vida a esta cosita preciosa”, finalizó.

Hanna también compartió un video que resume en imágenes los momentos más emotivos que vivió desde que se enteró de que estaba en la dulce espera, el día en que comparte la noticia con sus fanáticos y el gran día del nacimiento de su bebé.

En otro momento, la norteamericana publicó una fotografía de Mathilda mirando su primer pastel de cumpleaños, vistiendo un vestido de colores y un collar de perlas. “Mathi celebrando su primer añito de vida”, escribió en la leyenda.

