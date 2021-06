Alexia Barnechea, ‘Toti’ en DVAB: “Trabajar en Netflix sería un sueño hecho realidad”

Alexia Barnechea está decidida a internacionalizar su carrera como actriz. Luego de convertirse en una de las jóvenes estrellas de la serie De vuelta al barrio, la popular ‘Toti’ se prepara día a día para seguir creciendo profesionalmente y llegar a formar parte de alguna importante producción de Netflix.

Durante la pandemia, la adolescente no solo se ha dedicado a la actuación, sino también a su faceta de influencer y a la labor social, pues ahora apoya en una campaña para colaborar con los recicladores de la ONG Ciudad Saludable. Así lo detalló en una entrevista con La República.

Tienes solo 16 años, pero ya eres conocida a nivel nacional, principalmente por tu personaje de ‘Toti’ en De vuelta al barrio... ¿Cómo ha sido participar de esta serie?

Ser parte de De vuelta al barrio es algo que nunca me hubiera imaginado, empecé haciendo de extra y poco a poco mi personaje fue teniendo más protagonismo. Nunca imaginé que iba a durar tanto tiempo en la serie porque cuando recién me llamaron, me dijeron ‘Vas a estar un ratito nomás’ y yo (pensaba) ‘No te emociones, no te ilusiones’, pero con un montón de esfuerzo y dedicación puede quedarme muchísimo más tiempo y se me abrieron un montón de puertas.

Alexia Barnechea es recordada por su papel como "Toti" en De vuelta al barrio.

En la novela has tenido la oportunidad de crecer como artista, pero también de trabajar con actrices y actores consagrados, como Magdyel Ugaz, Melania Urbina o Paul Martin, ¿de qué manera has vivido esta experiencia?

Me acuerdo que los veía desde pequeña en la televisión y le decía a mi mamá ‘Yo quiero salir ahí, quiero estar allí’, entonces trabajar con ellos es algo que hasta ahora me impresiona... Nunca voy a dejar de aprender de ellos porque cada día que voy a grabar puedo sacar algo nuevo que me aporte como actriz, eso es algo que me encanta.

Al igual que otras producciones, De vuelta al barrio paralizó temporalmente sus grabaciones. ¿Cómo ha sido rodar una novela en medio de una pandemia?

Cada vez que vamos, nos tenemos que hacer la prueba de coronavirus, nos toman la temperatura, nos lavamos las manos y hay un montón de protocolos que se tienen que seguir; puede que haya sido un poco difícil al comienzo, pero nos acostumbramos y no es algo que nos moleste, nos cuidamos porque asumimos la responsabilidad de que si a uno le pasa algo, ponemos en riesgo a nuestras familias y al equipo.

¿Hay alguna producción internacional en la que te gustaría participar, alguna serie de Netflix o HBO?

Una de las metas más grandes que tengo es trabajar en Netflix porque ahora es la plataforma que más presencia tiene en el campo audiovisual, sería como un sueño hecho realidad. Todos los días veo videos de los actores (para saber) cómo llegaron ahí y cómo es el proceso de casting, siempre hay algo nuevo que aprender. Quiero estar al tanto de todo porque si me voy a tirar a la piscina tengo que estar preparada.

A parte de ser actriz, también eres influencer, siempre te vemos publicando videos en TikTok, algunos con coreografías...

Sí, publico videos en TikTok todos los días, pero también estoy súper presente en Instagram, me encanta generar contenido para las personas que me ven y me apoyan, siento que es una forma de conectarme e interactuar más con ellos.

Alexia Barnechea, actriz de DVAB

¿Y qué prefieres, el baile o la actuación?

No podría elegir porque el baile es como mi lugar seguro donde puedo expresarme y ser súper libre, y la actuación es la herramienta que tengo para conseguir nuevas experiencias y descubrirme más a mí misma y al personaje que estoy interpretando, son experiencias diferentes.

A parte de la actuación y tus redes sociales, también te dedicas a realizar labor social...

Estoy involucrada con el tema social desde chiquita porque mi mamá siempre me ha enseñado ese tipo de cosas, con mi parroquia. Comencé a hacerlo más por mi cuenta cuando empezó la pandemia y noté que tantas personas estaban sufriendo un montón, usé las habilidades que tengo, por ejemplo el baile, para dictar clases a niños, y también ahora soy embajadora de Metro, algo que me encanta porque me abre las puertas y me da todas las herramientas para apoyar con todas las causas que tienen.

¿Y en qué campaña estás apoyando ahora?

Actualmente estamos promoviendo la iniciativa Jeans y zapatillas que invita a que la gente deje sus prendas en ocho tiendas señaladas para que se puedan transformar en uniformes para los recicladores de la ONG Ciudad Saludable. La campaña se realizará hasta el 7 de junio.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.