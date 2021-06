Vasco Madueño sobre Guillermo Dávila, su padre: “Abrí mis brazos para vernos”

Vasco Madueño visitó el set de Magaly Medina este 2 de junio y habló de la participación de Guillermo Dávila en la próxima temporada de La voz Perú, así como de la tensa relación parental tiene con el intérprete venezolano.

Durante la entrevista contó detalles sobre las pocas veces que tuvo contacto con el famoso intérprete y sobre las polémicas declaraciones que hizo años atrás sobre su concepción.

Según comentó, él nunca tuvo una mala imagen de su progenitor a lo largo de su niñez e incluso indicó que estuvo dispuesto a reunirse con él para conocerlo y forjar un vínculo de padre e hijo.

“Cuando cumplí 18 años me vuelve a buscar, siempre con terceros, para venir y querer arreglar las cosas. Yo me la creí, se la dejé muy fácil. Le abrí mis brazos para poder vernos, estar juntos. Pero fue pasando el tiempo y no se concretó nada”, expresó Vasco Madueño.

Sin embargo, agregó que a pesar de que Guillermo Dávila se encuentra en Perú para las grabaciones de La voz Perú, no ha hecho el intento por reunirse: “La productora llamó y recién conversamos, pero la verdad ya no confío en él. Me parece que es político, no músico”.

Aunque aún sueña con estudiar canto lírico profesionalmente, el joven ya ha comenzado su trayectoria en televisión. Vasco Madueño debutó recientemente como el reportero de un programa de Panamericana Televisión, en el que recorrerá las calles en busca de personas en necesidad.

Guillermo Dávila confirma que será entrenador de La voz Perú

El artista venezolano confirmó su participación en el famoso programa de canto a través de una promoción que se difundió en Mujeres al mando. Guillermo Dávila aseguró estar muy emocionado por su ingreso a La voz Perú e incluso afirmó que ganará la competencia.

“Sin pensarlo dos veces acepté y es que volver a este hermoso país me fascina. Soy Guillermo Dávila y durante muchos, muchos años, mis canciones han unido a los corazones peruanos, es por eso que llego convencido a enamorarlos una vez más. En este grandioso escenario, prometo ganar”, se le escucha decir en el video.

Guillermo Dávila en La voz Perú

