Susy Díaz logró divorciarse de Andy V una década después de su matrimonio

Susy Díaz finalmente pudo divorciarse de Andy V. La famosa artista dejó ver su felicidad luego de conseguir los papeles que oficializaron su separación, la cual se llevó a cabo hace más de 9 años.

La noticia fue difundida por el programa de Magaly TV, la firme a través de un informe que presentaron este miércoles 2 de junio, haciendo un repaso de los momentos más importantes de la relación.

En el clip se puede ver a la excongresista gritando de emoción y mostrando la orden judicial frente a las cámaras, luego de obtener los mencionados documentos: “Gracias, Dios mío. Qué feliz soy”.

En el reportaje también se presentó la reacción de Andy V, quien reveló que está evaluando la posibilidad de querellar a su exesposa: “La voy a demandar por los daños. Quiero que ella se rectifique en programas de televisión, limpiando mi imagen”.

Susy Díaz y el ex chico reality contrajeron matrimonio en el año 2011, en una ceremonia que fue transmitida por el anterior programa de Magaly Medina. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más polémicas de la época, ya que protagonizaron peleas en sus diversas apariciones televisivas y otros comentados escándalos. Por estos motivos, ambos decidieron separarse tan solo un año después.

La figura de televisión había hablado previamente sobre los problemas que atravesó para poder obtener su ansiado divorcio. Según comentó, en aquel entonces, el ex chico reality no se mostraba dispuesto a dar su autorización.

“Él no me quiere firmar el divorcio. Tenía todos los defectos, por eso me arrepiento de haberme casado con él. Al mes, ya estaba queriéndome divorciar porque él aparentaba ser el hombre perfecto, pero cuando me casé, sacó las garras, su otro yo”, contó Susy Díaz

