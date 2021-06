Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín descartan tener otro hijo

Durante las últimas semanas, los seguidores de Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín recibieron con gran sorpresa que ambos personajes retomaran su relación tras varios años de separación. Según los protagonistas, la pandemia del coronavirus fue la principal razón para que su cercanía se vuelva a reactivar.

Ahora, la pareja visitó el set de En boca de todos donde sorteó varios retos que llamaron la atención. Sin embargo, lo más llamativo fue la respuesta del modelo al ser consultado sobre si le gustaría ser padre una vez más junto con la ex ‘Chica Dorada’.

“No (risas). En el enlace con ustedes dijimos que ninguno de los dos quería tener otro hijo más. De hecho, yo tengo una directa y otra indirecta que prácticamente es mía, entonces yo dos, ella dos, te juro por Dios que ya no”, indicó.

Sin embargo, la propia Andrea San Martín secundó lo dicho por su actual pareja afirmando que por ahora no piensan en un nuevo hijo juntos. “Obviamente esta decisión no es que a Sebastián amanezca y diga ‘a mí no me da la gana de tener hijos’, eso lo decidimos en familia (sic)”, inició.

“Por eso llegamos a la conclusión que por circunstancias generales de lo que se está viviendo de inestabilidad en muchos sentidos y de más, decidimos que por ahora al menos estamos bien con las dos niñas y vamos a dedicarnos a vivir mayores experiencias porque están bien grandecitas”, manifestó.

Andrea San Martín y Sebastian Lizarzaburu se vacunaron

Mediante sus redes sociales, la reconocida pareja anunció el último 15 de mayo que recibieron la vacuna de la COVID-19 en Estados Unidos. Miami fue el estado elegido donde, además, pasaron algunos días de vacaciones y aprovecharon en comprar mercadería para Lima.

