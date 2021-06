Ricardo Montaner revela que ayudó a Christian Nodal a elegir el anillo para Belinda

Durante una conferencia de prensa por el lanzamiento de su nuevo álbum Fe, Ricardo Montaner confesó que fue testigo de cómo inició el romance entre Belinda y Christian Nodal en las grabaciones de La voz. Además, el reconocido cantante fue pieza clave en una determinante decisión que implicó a la pareja.

Resulta que el cantante venezolano ayudó al novio a escoger el anillo de compromiso que le dio a la intérprete de “Luz sin gravedad”.

“Yo ayudé a Nodal a elegir el anillo, pero él lo pagó por completo”, declaró Ricardo Montaner.

Asimismo, el papá de Evaluna recordó que Belinda y Christian Nodal quisieron ocultar el inicio de su romance.

“Fui testigo, ellos trataron entre sus compañeros de ocultar lo que sucedía, pero el amor es muy difícil de ocultar, entonces la situación en el panel era muy obvia y, te digo la verdad, lo disfrutamos mucho”, relató.

Ricardo Montaner también contó que se tomó la licencia de aconsejar a Christian Nodal sobre este gran paso que dará en su vida.

“Y en más de una ocasión tuvimos unas charlas con Nodal, de esas charlas de padre a hijo. Y hoy te puedo decir que Belinda tiene al lado un gran muchacho. Y Nodal tiene al lado una mujer que ha probado suerte en el amor en años anteriores y no le ha ido demasiado bien. Siento que Nodal se está llevando a una princesa maravillosa”, enfatizó.

Finalmente, Ricardo Montaner espera que la pareja lo invite a la boda. “Ojalá se casen pronto y me inviten, porque no me han hablado de invitarme”, concluyó.

