Paloma Fiuza anuncia su alejamiento de Esto es guerra tras lesionarse el pie

La nueva temporada de Esto es guerra se encuentra en su recta final y, por tal motivo, los juegos son más exigentes. No obstante, Paloma Fiuza se convirtió en una baja para los ‘guerreros’ tras tener un accidente durante los entrenamientos.

La modelo brasileña contó a sus seguidores desde su cuenta de Instagram que se lesionó mientras entrenaba y se alejará del programa, ya que se encuentra en plena recuperación.

“Tengo esguince de segundo grado en el pie, está inflamado y me duele. Ya fui a la terapia. Prometo que me voy a recuperar lo más rápido posible”, comentó Paloma Fiuza, quien dejó muy preocupados a sus fans.

En tanto, Angie Arizaga se mostró muy mortificada por la gran baja que representa la competidora para los ‘guerreros’, ya que faltan pocas semanas para la gran final y Fiuza es una de las más fuertes del programa.

“Le han dado descanso siete días, dijo que hará todo lo posible para volver. Es una pena, a veces por un error mínimo te puedes lesionar y sin un descanso como se debe también es complicado. Para nosotras, es una pieza fundamental porque es una máquina que no para. Esperemos que se recupere rápido”, comentó Arizaga para las cámaras de América espectáculos

Paloma Fiuza sufre fuerte caída

Hace un par de semanas, Paloma Fiuza se cayó de pecho durante un juego en Esto es guerra. Esto genero que todos en el set se preocuparan por la ‘guerrera’, quien a los pocos segundos se pudo levantar.

“Sí, horrible, pensé que me había lesionado, el pecho se me cerró, me asusté muchísimo”, dijo en aquella oportunidad a América espectáculos.

