Maluma: así terminó el cantante tras jugar fútbol con James Rodríguez

James Rodríguez quedó fuera de la convocatoria de la selección Colombia que enfrentará este jueves 3 de junio a Perú en el Estadio Nacional de Lima . El habilidoso volante de Everton había llegado con varios días de anticipación a su país natal, pero fue sorprendido al ser dejado de lado por Reinaldo Rueda.

A solo días de este hecho, el futbolista se dejó ver en redes sociales al lado de su compatriota Maluma, con quien jugó un partido de fútbol. La instantánea tuvo miles de ‘me gusta’ y comentarios, ya que dos de los colombianos más famosos se encontraron en un divertido momento.

Sin embargo, el rato no fue del todo alegre para el reguetonero, quien minutos después subió en sus historias de Instagram cómo terminó tras compartir con el deportista. El intérprete de “Hawai” dejó ver en dicha imagen que tuvo que utilizar un equipo de descanso que suele ser utilizado por los futbolistas.

Maluma mostró lo que tuvo que usar tras jugar con James Rodríguez. Foto: Instagram/Maluma

Esta prenda ayuda a que las extremidades puedan obtener una normal circulación para que la inflamación producida por la exigencia física baje más rápido. Asimismo, Maluma anunció que ya se alista para su gira internacional, la cual fue pospuesta en el 2020 debido a la pandemia del coronavirus.

James Rodríguez mostró su molestia tras quedar fuera de la selección de Colombia

Mediante una carta a la opinión pública, James Rodríguez dejó en claro que no compartió la decisión de Reinaldo Rueda de dejarlo fuera de la selección Colombia. Según el jugador, su recuperación estaba completa.

“He tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación. Lo anterior me llena de profunda decepción por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor”, indicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.