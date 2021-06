Luciana Fuster indignada por reportes sobre su muerte: “No son temas para bromear”

Luciana Fuster expresó su molestia en redes sociales luego de que se difundiera un reporte sobre su supuesto fallecimiento en un accidente automovilístico. La integrante de Esto es guerra compartió capturas de las publicaciones y evidenció su indignación.

En el post de Facebook difundido se pudo leer el texto que anunciaba su muerte junto a un enlace. “¡El mundo se viste de luto! Confirman oficialmente la muerte de Luciana Fuster en un accidente de auto hace solo minutos”, fue el mensaje de la plataforma.

Ante esto, ella decidió desmentir el hecho y advertir a sus miles de seguidores sobre la falsa información. “Busquen algo que hacer gente enferma y sin vida. Harta”, escribió.

La chica reality lamentó que hayan personas capaces de mentir sobre algo tan serio como el deceso de una persona: “Rechazo total, gente. Esos no son temas para bromear, ni conmigo ni con nadie”.

Luciana Fuster se refirió a la falsa información: “No son temas para bromear”. Foto: Instagram

Semanas atrás, Luciana Fuster denunció que un sujeto quizo acceder a su cuenta de Whatsapp y recomendó a sus seguidores de Instagram tener cuidado con los hackers.

“Está mal. Un número de teléfono es algo privado, yo no se lo doy a gente que no conozco. No tengo idea de cómo esa persona enferma se ha conseguido mi número”, indicó en la plataforma.

Luciana Fuster y Tula Rodríguez protagonizan tensa discusión en EEG

La figura de televisión y la chica reality se mostraron en desacuerdo durante una eliminación en el segmento Tiktokers de Esto es guerra. Luciana Fuster se mostró en desacuerdo con el sistema de evaluación y reclamó a Tula Rodríguez por haberla separado del concurso junto a su pareja Briana Zúñiga.

“No hay nada personal en tu contra, me parece que tú eres una de las mejores, pero en conjunto no hicieron un gran trabajo. El TikTok también es transmitir y los nervios te traicionaron. Si tienen alguna incomodidad, hablen con producción”, dijo la conductora de En boca de todos.

