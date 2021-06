El último sábado se llevó a cabo una nueva edición del programa El artista del año, donde la popular Uchulú terminó cayendo en sentencia tras su opaca presentación. El personaje interpretó la canción de la conocida novela Betty, la fea, pero no convenció al jurado, por lo que el siguiente fin de semana deberá luchar por continuar en el show televisivo.

Por ello, este lunes El Shamuco utilizó su cuenta de Instagram para pedir a todos sus seguidores votar por La Uchulú y así poder salvarla del incómodo lugar donde quedó en el programa de Gisela.

“Hola ñañitos y huambrillitas, soy El Shamuco. En esta oportunidad me siento un poco triste, un poco apenado porque mi huambrillita está en sentencia en El artista del año y debemos unirnos todos nuestros votos para sacarla de sentencia”, expresó en el video publicado.

Luego, el personaje indicó a sus fans los pasos a seguir para votar por la influencer y que pueda seguir participando en el show. La Uchulú quedó sentenciada en el último episodio del programa junto a Diego Val, por lo que este fin de semana deberán concursar ambos por su permanencia.

La Uchulú pidió disculpas a sus fanáticos

Tras quedar a punto de ser eliminada del programa de Gisela Valcárcel, La Uchulú utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje de disculpas a sus seguidores tras su presentación.

“Hoy no fue mi mejor presentación. Sé que les fallé, los nervios me jugaron una mala pasada. Me divertí mucho, espero que les haya gustado. Todo lo hago con mucho amor para que ustedes puedan tener un momento divertido. Siempre estaré agradecido con todo el apoyo que me brindan. Los amo, siempre estaré agradecido con todo el apoyo que me brindan”, expresó.

