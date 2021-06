Karen Schwarz revela que tiene secuelas de COVID-19 y hará rehabilitación

La conductora Karen Schwarz anunció que el coronavirus le ha dejado algunas secuelas, pese a que superó la enfermedad hace unas semanas y se vacunó junto a su esposo Ezio Oliva durante su estadía en Estados Unidos.

La presentadora de Yo soy informó a través de las redes sociales que ha decidido buscar un tipo de rehabilitación para poder recuperarse completamente.

Contó detalles sobre los síntomas que padece y aseguró que se someterá a un diagnóstico a los pulmones debido a que tiene problemas de respiración.

“Durante los 14 días de COVID me prohibieron limpiar, mover cosas porque me agitaba mucho y sí, logré limpiar pero me ahogaba horrible cuando barría mi casa”, expresó.

“Aún todavía me agito cuando hablo con mascarilla, cada día menos, pero me quiero hacer unos exámenes por lo menos a los pulmones para ver cómo estamos, para ver qué tipo de rehabilitación tengo que hacer”, agregó.

Fue el sábado 24 de mayo cuando Karen Schwarz regresó a la conducción de Yo soy, grandes batallas tras un breve periodo de ausencia por el coronavirus. En ese entonces, ella reconoció que sintió miedo de las consecuencias de la enfermedad.

“Estoy bien, estoy tranquila. Mi esposo y yo estamos de la mano en esto, pero quiero abrazar a la distancia al equipo de Yo soy de Latina por haberme dado todo el respaldo... Es imposible no sentir miedo frente a todo lo que nos puede pasar en la vida, pero el poder de la mente es más fuerte de lo que te puedes imaginar”, sostuvo.

