Jessica Newton: Magaly Medina y Alfredo Zambrano nunca estuvieron separados

Luego de que Magaly Medina confirmara que retomó su relación con Alfredo Zambrano, Jessica Newton, íntima amiga de la pareja, salió a contar algunos detalles de la reconciliación.

En enlace con Mujeres al mando, la organizadora del Miss Perú confesó que ella hizo de cupido para que la conductora y el notario volvieran tras casi tres meses de separación. Como se recuerda, la empresaria fue quien dio las primeras pistas de que Medina y Zambrano no se habían alejado por completo.

“Estoy feliz, celebrando desde antes de que suceda (la reconciliación), porque creo que lo deben hacer los amigos es apostar por el amor, porque tú puedes encontrar muchas situaciones perfectas, pero encontrar al amor de verdad es muy complicado y hay que cuidarlo. Yo que tengo la oportunidad de verlos juntos, a los dos les brillan los ojos. Feliz por los dos”, dijo.

Asimismo, Jessica Newton contó que tuvo que hablar con Magaly Medina y Alfredo Zambrano para que recapacitaran y no se lleguen a divorciar.

“Siempre voy a abogar por una pareja que se ame, vuelva. Los dos son orgullosos y son personas maravillosas, quiero a los dos. He tenido conversación con ambos para que vuelvan, me gusta verlos juntos y soy feliz. No me hubiese gustado que acabara una relación tan bonita y por eso mi insistencia”, señaló.

Finalmente, Jessica Newton reveló que la pareja nunca estuvo separada realmente, ya que siempre permaneció en contacto.

“El amor cuando es verdadero no existe distancia. Ellos han estado pendientes uno del otro. No me hubiese gustado que renuncien a una relación tan bonita. Decirles de que nunca estuvieron separados, creo que los dos han encontrado al amor de su vida”, explicó la amiga de Magaly Medina.

