Gisela Valcárcel resalta el talento de Milett Figueroa: “Llamada a hacer teatro”

Gisela Valcárcel se mostró muy orgullosa del desempeño que ha demostrado Milett Figueroa durante su participación en El artista del año. La famosa conductora resaltó los dotes artísticos de la modelo a través de una publicación que difundió en redes sociales.

La ex chica reality sorprendió durante la última emisión del programa con una interpretación del personaje de Thalía para la telenovela María, la del barrio. La presentadora del espacio compartió imágenes de su trabajo sobre el escenario.

Debido al mencionado show, la figura de América Televisión quedó sorprendida con el talento de la participante y sugirió que podría hacer un gran trabajo como actriz. Del mismo modo, agradeció a Milena Zárate por realizar el papel de Soraya.

“¡Bravo! Para mí fue fantástico ver tus actuaciones, eres un hit. Sin duda llamada para hacer teatro, para deleitarnos cuando actúas, cantas y bailas. Bravo. Milena gracias por tu participación, me encantó tu actuación. En la unión está la fuerza”, escribió Gisela Valcárcel en su cuenta oficial de Instagram.

Gisela Valcárcel resalta el talento de Milett Figueroa. Foto: captura Instagram

Cientos de usuarios felicitaron a Milett Figueroa por su ejecución escénica e incluso Diego Val expresó su aprobación al comentario que realizó la líder de El artista del año.

Milett Figueroa reclama a producción de El artista del año

Milett Figueroa evidenció su disconformidad con el equipo de producción de El artista del año y aseguró que no confían en su capacidad vocal. La modelo reclamó más apoyo al programa.

“Es demostrar aquí que puedo cantar canciones de calidad muy amplia. No quiero pretender cantar las mejores canciones, pero me gustaría que me den la oportunidad más adelante a hacer un gran espectáculo y una gran cantante”, dijo en uno de sus ensayos.

