Brunella Horna indignada con Ivana Yturbe por no elegirla como madrina de su bebé

El último sábado 29 de mayo, Ivana Yturbe y Beto da Silva confirmaron que se convertirán en padres. La pareja usó sus redes sociales para dar la feliz noticia a todos sus seguidores.

“¡No saben lo felices que estamos de poder compartir con ustedes esta linda noticia! He soñado toda mi vida con este momento y nos invade la emoción al saber que hay una vidita creciendo en mi barriga”, comentó la ex chica reality en Instagram.

Tras el anuncio, muchas figuras del espectáculo se sumaron a la celebración y la felicitaron. Una de ellas fue Brunella Horna, con quien mantiene una estrecha amistad.

Sin embargo, la empresaria se mostró un poco triste e indignada cuando, en una entrevista, Ivana Yturbe no confirmara a la modelo como la madrina de su bebé.

“Vamos a ver pues, todavía tenemos que ver. Obviamente es una de las candidatas número 1. Es la tía Chocha. Está feliz y comenta todas las historias. Es postulante a madrina”, expresó la esposa de Beto da Silva.

Ante esto, Brunella Horna le recordó a Ivana Ytube, quien explicó que tuvo un embarazo muy complicado y por eso guardó silencio, todo lo que hizo para que se casara con el papá de su futuro hijo.

“Estoy indignada, Ivana... ¿cómo es posible que me menciones como una posible madrina? Estoy alterada, me ha dolido que digas que sea una simple candidata, cuando ya me choteaste de tu matrimonio, cuando yo te organicé el matrimonio y pusiste a tu amiga Daniela, así que yo supongo que para este bebé yo seré la madrina”, dijo la joven de 24 años en el set de En boca de todos.

