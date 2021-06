Andrea Meza responde a críticas por el Miss Universo: “No me quitarán el título”

Andrea Meza, quien se quedó con la corona del Miss Universo 2021, finalmente respondió a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales luego de su victoria en el certamen de belleza.

La representante mexicana se refirió a las opiniones que resaltaron el desempeño que demostraron las candidatas de Perú y Brasil en el concurso. A través de su cuenta de Instagram, desestimó el parecer de los usuarios y se mostró segura de su triunfo.

“¿Qué les digo? Que con esos comentarios no me van a quitar el título y tampoco es como que me afecte ni me ponga triste , entonces... Les mando mucho amor”, expresó en la plataforma.

Andrea Meza decidió responder otra pregunta de sus seguidores y esta vez habló de la amistad que forjó con Janick Maceta, quien representó al Perú en el Miss Universo 2021. Según comentó, pasaron buenos momentos durante su estadía en Estados Unidos.

“Me preguntan qué opino de Miss Perú. Ella es una mujer increíble, súper divertida, divina ella. Nos la pasamos súper bien durante la competencia. Hicimos una linda amistad y espero que nos podamos ver ahora que ella esté acá en New York”, dijo en Instagram.

El Miss Universo 2021 se llevó a cabo el último 16 de mayo, dando como ganadora a Andrea Meza luego de la difícil ronda de preguntas. La Miss México fue consultada sobre el manejo de la pandemia y el qué hubiera hecho frente a la misma de haber liderado su país.

“Creo que no hay una manera correcta de manejar esta difícil situación. Sin embargo, creo que hubiera implementado la cuarentena antes de que todo se saliera de control porque hemos perdido muchas vidas y no podemos permitir eso”, fue la respuesta que le dio la victoria.

