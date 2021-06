Alessandra Rosaldo niega rumores sobre posible separación con Eugenio Derbez

Luego del estreno, a través de Prime Video, del reality De Viaje con los Derbez 2, surgieron en los últimos días distintos rumores sobre el matrimonio entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. Estas versiones aseguraban que la pareja estaría cerca de separarse debido a los roces mostrados en el show televisivo.

Sin embargo, la propia cantante salió al frente para negar estas especulaciones manifestando que su relación con el artista mexicano marcha sobre ruedas y aseguró que lo visto en la serie es parte del espectáculo para todos sus seguidores.

“Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, expresó en De primera mano.

Es importante señalar que fue Martha Figueroa, del programa Con permiso, quien inició con los rumores acerca del divorcio entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Según la mencionada conductora, la famosa pareja ya no se soporta, hecho que fue evidenciado durante la serie estrenada en Prime Video.

Anteriormente, la propia Figueroa vaticinó la separación de Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann tras la primera temporada del reality. Sin embargo, la propia Rosaldo aseguró que su relación es como cualquier otra, con altos y bajos, y con grandes momentos.

“Todo bien en la relación, pero es una relación absolutamente normal, con altibajos, con momentos increíbles y con momentos no tan padres, con crisis, con pruebas que superar. Somos un matrimonio absolutamente normal, pero todo bien”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.