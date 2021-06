Sheyla Rojas habla de la posibilidad de tener otro bebé: “Me encantaría”

Sheyla Rojas no descarta tener un segundo hijo o hija. La exconductora de televisión se conectó con América Hoy, este martes 1 de junio, para hablar de su nueva vida en fuera de Perú.

Durante la conversación con Ethel Pozo y Janeth Barboza, la empresaria expresó sus deseos de formar una nueva familia y tener otro bebé. “ Me encantaría ”, dijo la modelo.

“Por estar trabajando no pude disfrutar del crecimiento de Antoñito. Ahora sí quiero tener hijos con alguien y poder dedicarme a ellos”, agregó Sheyla Rojas, quien radica en México por motivos laborales.

Así también, reveló que si llega alguien a su vida, podría cumplir ese sueño. “Si el tiempo me confirma que sea la persona indicada para él, a buena hora”, finalizó la excompetidora de Esto es guerra.

Sheyla cuenta por qué dejó Perú

Hace unas semanas, Sheyla Rojas reapareció tras casi tres meses alejada de las pantallas. Ella concedió una entrevista para América Hoy donde contó el motivo de su ausencia y el acuerdo con Antonio Pavón de quedarse con su hijo.

“Hace mucho tiempo aprendí a que los comentarios que realmente me importan son los comentarios de mi familia, de la gente que realmente me conoce. Yo sé la labor que he tenido con mi hijo, yo lo he criado todo este tiempo, es muy amoroso, ama a sus papás”, dijo inicialmente.

“No fue fácil tomar la decisión de quedarme en Guadalajara, pero anímicamente me sentía muy mal con todo lo que pasaba, no tenía fuerzas para vivir en Perú. Estuve tres días mal, internada, estuve mal, la pasé mal. Tengo que agradecer que ahora estoy tranquila”, añadió.

